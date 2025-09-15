العالم اليوم - اتفاق بين واشنطن وبكين بشأن تطبيق "تيك توك"

انتم الان تتابعون خبر اتفاق بين واشنطن وبكين بشأن تطبيق "تيك توك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - بعد مفاوضات استمرت يومين في مدريد، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن تيك توك، ينص على أن يكون للمنصة مالك أميركي في تسوية يتوقع أن يستكملها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الجمعة.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إن "المحادثات التجارية الرئيسية في أوروبا بين الولايات المتحدة والصين سارت بشكل جيد جدا، وهي على وشك الانتهاء. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة معينة أراد الشباب في بلادنا بشدة إنقاذها. وسيكونون سعداء جدا".

وأضاف أنه سيتحدّث مع الرئيس الصيني الجمعة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ظهر الإثنين بعدما عقد الجانبان محادثات تجارية في مدريد الأحد "لدينا إطار لاتفاق بشأن تيك توك"، مضيفا أن الرئيسين الأميركي والصيني سيتحدّثان الجمعة "لاستكمال" الاتفاق.

وأعلن بيسنت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ينص على أن يكون لمنصة تيك توك مالك أميركي، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل التجارية بشأن الاتفاق بين "مؤسستين خاصتين".

وأضاف بيسنت "يهدف هذا الإطار إلى أن تصبح ملكية (الشبكة الاجتماعية) أميركية. ولكن، مرة أخرى لن أتكهن بنتائج مكالمة الزعيمين المقررة الجمعة"، في إشارة إلى المحادثة التي أُعلن أنها ستُجرى الجمعة بين ترامب وشي.

وتشكل منصة تيك توك محور نزاع بين البلدين منذ أشهر. وطالبت واشنطن ببيعها إلى مالك غير صيني بحلول 17 سبتمبر تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

وبموجب قانون أقره الكونغرس في العام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم الصينية "بايت دانس" عن مليكتها له.

وهدف القانون إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أو التأثير على الرأي العام الأميركي من خلال خوارزميات المنصة على الرغم من عدم تقديم واشنطن أي دليل لتبرير هذه المخاوف.

وتتطلب عملية البيع موافقة شركة بايت دانس والسلطات الصينية.