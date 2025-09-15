نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: الانتقادات الدولية للهجوم الإسرائيلي على قطر سخرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين الانتقادات الدولية لهجوم إسرائيل على قادة "حماس" في قطر.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال نتنياهو: "من حق كل دولة بموجب القانون الدولي الدفاع عن نفسها خارج حدودها ضد أولئك الذين يقتلون مواطنيها".

وقال إن الإدانة الدولية لإسرائيل أظهرت "سخرية ونفاقا شديدين".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، أضاف نتنياهو أنه "ينبغي على الدول ألا توفر ملاذا آمنا للإرهابيين، وأنه لا أحد أدان الولايات المتحدة على أفعالها ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001".

وأدان مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك نادر هجوم إسرائيل في قطر، كما أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن الهجوم انتهاك لسيادة قطر.

ورد نتنياهو بالقول إن الدول التي كانت "تقدم قاعدة للإرهابيين" ليس لديها سيادة.