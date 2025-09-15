نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: خدمات بنوك الدم ستتوقف خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، من أن خدمات بنوك الدم في القطاع مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة نتيجة النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن القطاع الصحي يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم ومكوناته لتلبية احتياجات المرضى والجرحى، في ظل تزايد الإصابات والعمليات الجراحية الطارئة.

وناشدت الوزارة "أشقاءها في المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة إرسال وحدات دم بشكل عاجل لإنقاذ حياة المصابين والجرحى الذين هم بأمس الحاجة إليها".

ودعت إلى تزويد القطاع الصحي بأكياس الدم وأدوات نقل الدم وفحصه، والتي وصل رصيدها في مخازن المختبرات إلى (صفر)، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأضافت الوزارة في بيانها على صفحتها الرسمية على فيسبوك "نحن على ثقة بأن الاستجابة العاجلة من أشقائنا في الأردن ستشكل طوق نجاة لآلاف المرضى والجرحى، امتدادًا لمواقف المملكة المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني".