عاجل- ترامب: إسرائيل لن تقصف قطر مجددًا.. ويؤكد أن نتنياهو لم ينسق معه قبل الضربة

أحمد جودة - القاهرة - ترامب: إسرائيل لن تقصف قطر مجدداً.. ويؤكد أن نتنياهو لم ينسق معه قبل الضربة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تقدم على قصف قطر مجددًا، مشددًا على أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
نفي التنسيق مع نتنياهو قبل الضربة
أكد الرئيس ترامب أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتواصل معه أو يبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الضربة التي استهدفت قطر، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل إشارة إلى وجود خلافات في آليات التنسيق بين واشنطن وتل أبيب خلال التصعيد الأخير.
رسالة تطمين لقطر والمنطقة
أوضح الرئيس الأمريكي أن التزام واشنطن بمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر يأتي في إطار الحرص على استقرار المنطقة وعدم الانزلاق إلى دائرة أوسع من التصعيد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة الأوضاع عبر قنوات دبلوماسية نشطة.
سياق إقليمي متوتر
تأتي تصريحات الرئيس ترامب في ظل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي بحثت تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر، وما ترتب عليه من ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والإسلامي، مع دعوات متكررة بضرورة وقف التصعيد وضمان عدم تكراره.
موقف أمريكي تحت المجهر
يرى محللون أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس رغبة واشنطن في إعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل بعد الضربة التي فاجأت الإدارة الأمريكية، وفي الوقت ذاته توجيه رسالة دعم لقطر والتأكيد على أن أمنها يحظى بأولوية في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط.