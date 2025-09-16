العالم اليوم - غزة تتعرض لأعنف قصف جوي.. ولا تقدم بري إسرائيلي في العمق

انتم الان تتابعون خبر غزة تتعرض لأعنف قصف جوي.. ولا تقدم بري إسرائيلي في العمق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:20 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة.

وقال مراسلنا إن هذه الليلة كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا: "الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة".

وتابع قائلا: "القصف على مدينة غزة لم يتوقف منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي".

ووفق مراسلنا فإنه على الأرض لا يوجد أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى.

وأشار مراسلنا إلى أن إسرائيل تضغط على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وصرّح مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسؤول أميركي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأوضح المسؤول الأميركي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسؤولية ما سيحدث لاحقا".

ومساء الإثنين، أفاد التلفزيون الفلسطيني بوقوع 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، على مناطق في مدينة غزة.

ووفق التلفزيون الفلسطيني فإن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من مساء الإثنين إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون 2".

وحسبما نقلت القناة عن مصدر أمني فإن "عدد الغزيين الذين تحركوا حتى الآن يسمح ببدء المناورة داخل مدينة غزة".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء الإثنين أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ الفجر ارتفعت إلى 62 شخصا، غالبيتهم في مدينة غزة.

ومنذ صباح الإثنين، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات أدت إلى تدمير عدد من المباني السكنية، من بينها برج الغفري، الذي يُعد من أعلى الأبراج في المدينة، ويتكون من 20 طابقا ويقطنه مئات العائلات، إضافة إلى أنه يضم مقرات لوسائل إعلام وشركات إنتاج إعلامي ومؤسسات تجارية.