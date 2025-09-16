العالم اليوم - الرئيس البولندي: هجوم المسيرات الروسية كان عرضا لقدرات بوتين

انتم الان تتابعون خبر الرئيس البولندي: هجوم المسيرات الروسية كان عرضا لقدرات بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:24 صباحاً - قال الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، إنه واثق من أن الهجوم المتمثل بدخول ما لا يقل عن 19 مسيّرة روسية المجال الجوي لبلاده، الأسبوع الماضي، كان عرضا لقدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا ناوروتسكي حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تعزيز قدراته على الردع، عقب توغل المسيرات الروسية في المجال الجوي لبولندا.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نُشرت يوم الإثنين، قال ناوروتسكي: "يجب أن نفعل كل ما يلزم لنكون مستعدين للحرب، لأن ذلك وحده ما يضمن السلام".

وأضاف أنه يتوقع ألا تتكرر "مثل هذه الهجمات على أراضي الناتو"، مؤكدا أن الحلف سيكون مستعدا بشكل أفضل في المستقبل.

وكان ما لا يقل عن 19 مسيّرة روسية قد دخلت المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى التي تقوم فيها القوات البولندية وقوات الناتو بإسقاط مسيّرات فوق بولندا.

وتناثر الحطام في أنحاء متفرقة من البلاد، على بُعد مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية.

وأوضح ناوروتسكي أنه واثق من أن الهجوم كان "موجها بشكل مباشر من موسكو"، مضيفا أن ثلاث أو أربع مسيرات فقط جرى إسقاطها، لكنه أعرب عن ارتياحه لعدم مقتل أي جندي أو مدني بولندي.

كما عبّر ناوروتسكي عن دعمه لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعضاء "الناتو" إلى وقف جميع واردات النفط الروسي، محذرا من أن استمرار التجارة مع موسكو "سيشجعها على مزيد من العدوان".

وأكد أن "العقوبات وترامب وحدهما يمكن أن يمارسا الضغط على بوتين لإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أن "على أوروبا أن تدعمه في هذه الجهود".