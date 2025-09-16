العالم اليوم - روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا"

انتم الان تتابعون خبر روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، بأن حركة حماس أمامها "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.

وقال روبيو لصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر: "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن".

وتابع: "عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك".

والتقى روبيو، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس حيث أعرب عن دعمه للهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة وهدفه المعلن المتمثل في القضاء على حماس.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بعد ذلك بأن المدينة تتعرض لقصف كثيف.

زيارة روبيو لقطر

من جانب آخر، ذكر وزير الخارجية الأميركي أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.

وصرح روبيو: "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

وأضاف: "نحن على وشك الانتهاء من اتفاق مُعزَّز للتعاون الدفاعي مع قطر".