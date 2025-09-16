أخبار عالمية

عاجل- مصر تسيّر القافلة الـ38 من المساعدات الإنسانية إلى غزة تضم وقودًا ومواد غذائية وإغاثية

أحمد جودة - القاهرة - مصر تسيّر القافلة الـ38 من المساعدات الإنسانية إلى غزة تضم وقودًا ومواد غذائية وإغاثية

مصر تسيّر القافلة الـ38 من المساعدات الإنسانية إلى غزة تضم وقودًا ومواد غذائية وإغاثية، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن قافلة المساعدات الإنسانية الـ38 اصطفت صباح اليوم في الأراضي المصرية تمهيدًا لتحركها باتجاه قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

