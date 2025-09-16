نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: هجوم إسرائيل على مدينة غزة يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة الملايين ويعمق حجم الكارثة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الرئاسة الفلسطينية، إن هجوم إسرائيل على مدينة غزة يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة الملايين ويعمق حجم الكارثة الإنسانية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".