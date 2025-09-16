العالم اليوم - حلاق ينقذ حياة زبونه.. اكتشف شيئا خطيرا في رقبته

انتم الان تتابعون خبر حلاق ينقذ حياة زبونه.. اكتشف شيئا خطيرا في رقبته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:16 مساءً - أنقذ حلاق بريطاني حياة مراهق بعد أن لاحظ وجود ورم صغير في رقبته أثناء قصّ شعره، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بسرطان نادر في الجهاز اللمفاوي.

كان الشاب أوين نورغروف (17 عامًا) من بلدة لادلو في مقاطعة شروبشاير، قد توجّه كعادته إلى صالون "نيو ستايلز" لقص شعره، وخلال الحلاقة، لاحظ الحلاق فيرات دافوت أوغلو وجود كتلة صغيرة في الجانب الأيمن من رقبته.

فيرات لم يتجاهل ما رآه، بل نبه أوين قائلًا: "من الأفضل أن تذهب إلى الطبيب وتفحص هذه الكتلة." وبالفعل، أخذ أوين النصيحة على محمل الجد، وتوجه إلى طبيبه العام، الذي أحاله مباشرة إلى أخصائي.

وبعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، تبيّن أن أوين مصاب بنوع نادر من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وبدأ أوين علاجا كيماويا مكثفا بعد تشخيصه في يناير 2024.

تصف والدته مرحلة العلاج بـ"المرهقة"، وتضيف: "كان العلاج قاسيا جدا، لدرجة أن جهازه المناعي وصل إلى الصفر. لم يكن قادرا على مقاومة أي عدوى. لكن عمره وطاقته ساعداه على المقاومة".

لقاء مؤثر بعد الشفاء

هذا الأسبوع، التقى أوين بحلاقه فيرات لأول مرة منذ بدء رحلة العلاج، في لحظة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه العميق، قائلًا: أنا ممتن جدا لأن فيرات لاحظ الورم. لم يكن مضطرا للحديث، لكنه فعل، وربما أنقذ حياتي. لو لم ينبهني، لربما ساءت الأمور أكثر".

من جهته، قال فيرات: "كنت فقط أقص له شعره، ولاحظت أن جانب رقبته متورم. سألته عن السبب، فقال إنه لم يلاحظ من قبل. أريته الورم في المرآة، وقلت له أن عليه مراجعة الطبيب".

وتابع بتأثر: "لم أره بعدها لعدة أشهر، ثم عاد مع والده وكان أصلعا تماما بسبب العلاج. لم أعرفه في البداية، لكن والده أخبرني بالقصة... شعرت بالعاطفة تغمرني. الآن هو بخير، وهذا هو الأهم".