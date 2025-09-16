نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث التعاون الاقتصادي والصناعي بين القاهرة وموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث التعاون الاقتصادي والصناعي بين القاهرة وموسكو

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والروس.

تعزيز الشراكة بين مصر وروسيا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة نتائج المباحثات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي عُقدت في موسكو خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.

وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات، مرحبًا باستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا–إفريقيا" في نوفمبر 2025.

ملف المنطقة الصناعية الروسية

ناقش الجانبان تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام نائب رئيس الوزراء الروسي أمس بزيارة الموقع برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتسريع العمل في هذا المشروع الاستراتيجي.

محطة الضبعة والتعاون في الطاقة

تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، باعتباره أحد أهم مشروعات التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة، بجانب بحث التعاون في قطاعات السياحة، النقل، تحلية المياه، الزراعة، الأمن الغذائي، والتعدين.

توسيع مجالات التعاون المشترك

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة والصناعة والتصنيع الغذائي والطاقة واللوجستيات، مشيدًا بالدور المصري في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الشراكة لتشمل أبعادًا إقليمية مع دول إفريقيا.

نتائج الزيارة

أكد المتحدث الرسمي أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبحث آليات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم المصالح المشتركة.