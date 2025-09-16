نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: مصر تقدر التعاون مع روسيا في مشروعات الطاقة والتنمية وتستعد لمنتدى "روسيا – إفريقيا" بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر تقدر التعاون مع روسيا في مشروعات الطاقة والتنمية وتستعد لمنتدى "روسيا – أفريقيا" بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وموسكو، وذلك بحضور وزراء ومسئولين من الجانبين.

مدبولي: نرحب باستضافة منتدى "روسيا–إفريقيا"

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر تقدر التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "روسيا–إفريقيا" في نوفمبر 2025 يعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع موسكو ودول القارة.

ملف المنطقة الصناعية الروسية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي اهتمام بلاده الكبير بهذا المشروع، خاصة بعد زيارته أمس للموقع برفقة رجال أعمال وشركات روسية.

محطة الضبعة والتعاون في الطاقة

شدد رئيس الوزراء على أهمية محطة الضبعة للطاقة النووية باعتبارها أحد أهم مشروعات التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، إلى جانب بحث آفاق التعاون في قطاعات النقل، السياحة، تحلية المياه، الزراعة، الأمن الغذائي، والتعدين.

أوفيرتشوك: نتطلع لتعزيز التعاون التجاري والصناعي

أعرب نائب رئيس وزراء روسيا عن تطلع بلاده لتعميق التعاون مع مصر في مجالات التجارة، الصناعة، التصنيع الغذائي، الطاقة، واللوجستيات، مثمنًا الدور المصري في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الشراكة لتشمل التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية.

نتائج الزيارة

أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث آليات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم مصالح القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أن المباحثات جاءت استكمالًا للنتائج الإيجابية التي خرجت عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مايو الماضي.