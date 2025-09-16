العالم اليوم - بـ7 نقاط.. الشيباني يعلن خارطة طريق لحل أزمة السويداء

انتم الان تتابعون خبر بـ7 نقاط.. الشيباني يعلن خارطة طريق لحل أزمة السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:20 مساءً - قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن سوريا وضعت خارطة طريق واضحة لحل أزمة السويداء.

وتقوم هذه الخارطة التي أعلن عنها الشيباني في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، على جملة من الخطوات العملية بدعم أميركي وأردني:

محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.

ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع.

تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين.

إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.

العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف.

إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأردني على أن أمن الجنوب السوري واستقراره "من أمن الأردن".

وأكد على أن وحدة سوريا تمثل "نقطة ارتكاز لاستقرار المنطقة"، مضيفا: "علينا تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها السويداء"، لافتا إلى وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي إلى جانب سوريا "المستقرة والموحدة".

واتهم الصفدي الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تنفيذ "مخططات توسعية" عبر حرب الإبادة التي تشنها على غزة، مؤكدا أنها "الجهة الوحيدة التي تدعم تقسيم سوريا وتعمل عليه".

من جانبه، وصف المبعوث الأميركي توم براك خطوات الحكومة السورية بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تحكمها حكومة شابة تريد الازدهار للبلاد". وأكد التزام الولايات المتحدة بـ"دعم ورعاية سوريا" في ظل الظروف الدولية الراهنة.