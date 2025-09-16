عاجل- نتنياهو يزعم: قوات الاحتلال تهدف لهزيمة حماس وإجلاء سكان غزة

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو يزعم: قوات الاحتلال تهدف لهزيمة حماس وإجلاء سكان غزة

نتنياهو يزعم: قوات الاحتلال تهدف لهزيمة حماس وإجلاء سكان غزة، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته تعمل في مدينة غزة بهدف هزيمة حركة حماس، وفي الوقت نفسه لإجلاء سكان المدينة.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تبذل جهودًا لفتح طرق إضافية لتسهيل عملية إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع، في محاولة لتقليل الأضرار على المدنيين وفق زعمه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مدينة غزة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا من قبل قوات الاحتلال، وسط مخاوف من تأثير العمليات على السكان المدنيين وارتفاع أعداد النازحين داخليًا.

ولم تصدر بعد تقارير مستقلة تؤكد فعالية هذه الإجراءات في حماية المدنيين أو نتائج عمليات الإجلاء، في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل المدينة.