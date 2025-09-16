عاجل- حماس: الاحتلال يرتكب حرب إبادة وتطهير عرقي في غزة وسط تصعيد غير مسبوق

أحمد جودة - القاهرة - اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم جماعية

حماس: الاحتلال يرتكب حرب إبادة وتطهير عرقي في غزة وسط تصعيد غير مسبوق

أكدت حركة حماس أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة غزة يمثل "حرب إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا"، مشددة على أن هذه الانتهاكات تستهدف المدنيين بشكل مباشر وتكشف عن مخطط ممنهج لتهجير السكان.

تصعيد غير مسبوق

وأوضحت الحركة أن مدينة غزة تشهد تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال، يتمثل في القصف العنيف على الأحياء السكنية والبنية التحتية، ما يفاقم حجم المأساة الإنسانية.

كارثة إنسانية متفاقمة

وحذرت حماس من أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية، في ظل النقص الحاد بالمواد الغذائية والوقود والدواء، إلى جانب النزوح الجماعي لعشرات الآلاف من المدنيين.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، التي أدانت العدوان الإسرائيلي وطالبت بوقف فوري للهجمات على غزة. كما يواصل الاحتلال توسيع عملياته العسكرية داخل المدينة، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها الإنسانية.