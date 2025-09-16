أخبار عالمية

إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

0 نشر
0 تبليغ

إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وغربي القدس.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، كما دوت في مستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم اعتراض الصاروخ خارج حدود إسرائيل. ومع ذلك، نظرا لارتفاع الصاروخ، من المحتمل أن تسقط شظايا من الاعتراض وتصل إلى الأراضي الإسرائيلية

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا