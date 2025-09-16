نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية القطرية: المفاوضات مع إسرائيل لا تبدو واقعية الآن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن إجراء مفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة "لا تبدو واقعية الآن".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة.

ووجه الأمير رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مفادها بأن "خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر".

وأضاف أن "المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".

وأشار الأنصاري إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة "استراتيجية، خصوصا على المستوى الدفاعي"، مثمنا موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر