العالم اليوم - الخارجية السورية تشرح بالتفصيل خارطة حل ملف السويداء

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، بيانا علقت فيه على خارطة الطريق المدعومة من الأردن والولايات المتحدة فيما يخص حل أزمة السويداء.

وجاء البيان التفصيلي للخارجية بعد اجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي توم باراك في العاصمة دمشق. وقالت الخارجية في بيانها إن الدول الثلاث (سوريا، الأردن، الولايات المتحدة) اتفقت على التعاون لتنفيذ الخطوات التالية بشكل عاجل وفي إطار الاحترام الكامل للسيادة السورية: تدعو الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية لإجراء تحقيق عاجل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء مؤخرا، وتلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.

تؤمن الحكومة السورية وبدعم من الأردن والولايات المتحدة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

تستمر الحكومة السورية في جهودها المستهدفة إعادة كامل الخدمات للمحافظة، ويدعم الأردن وأميركا جهود تأمين التمويل الكافي من المانحين الدوليين.

تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء دمشق لضمان الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من الأردن والولايات المتحدة في المساعدة على تجاوز المعوقات العملية.

تسحب الحكومة السورية كل المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة وتنشر قوات شرطية مؤهلة ومدربة ومنضبطة على الحدود الإدارية، استنادا لاتفاق عمان، وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتمكين سكان قرى السويداء التي شهدت اقتتالا من العودة لقراهم. ستدعم الدول الثلاث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال إطلاق كل المحتجزين والمختطفين وتسريع عملية التبادل.

ستقود الحكومة السورية جهود تكريس سردية وطنية تحتفي بالوحدة والتعددية والمساواة بين السوريين وسيادة القانون، كما ستسرع جهود احتواء وإنهاء خطاب الكراهية بما في ذلك التشريعات التي تجرم هذا النوع من الخطاب.

سيدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيين والسنة) ووفدا آخر من ممثلي العشائر لاجتماعات مصالحة.

سيعمل الأردن والولايات المتحدة مع الحكومة السورية ومجتمعات السويداء للتوافق على ترتيبات أمنية وإدارية قصيرة ومتوسطة الأمد، للفترة الانتقالية وصولا إلى الاندماج الكلي للمحافظة في المؤسسات الحكومية.

تشكيل قوة شرطية محلية تضم كافة مكونات السويداء وستكون هذه المجموعة تحت قيادة شخصية من المحافظة تعينها وزارة الداخلية وستحدد المفاوضات تركيبة هذه القوى وتكوينها.

إنهاء التدخل الخارجي في السويداء، والتأكيد على الالتزام بأن المحافظة جزء لا يتجزأ من سوريا.

تعمل الولايات المتحدة وبالتشاور مع الحكومة السورية على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل مع التأكيد على سيادة سوريا، وسيدعم الأردن هذا الجهد.

ستنشئ سوريا والأردن والولايات المتحدة آلية عمل لمراقبة تطبيق خارطة الطريق بما يحترم السيادة السورية.

