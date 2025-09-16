نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع الصين بشأن منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وقال ترامب، مجيبا على أسئلة الصحفيين قبل توجهه إلى المملكة المتحدة: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك، نعم توصلت إلى اتفاق مع الصين".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه ينبغي على الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الموافقة على الشروط النهائية للاتفاق بشأن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مُقررة في 19 سبتمبر.

وفي حديثه عن المزيد من المفاوضات مع الصين، قال بيسنت: "سنعيد التفاوض بشأن التجارة في مكان آخر خلال شهر تقريبا. لقد تحدثنا عن العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها في المستقبل".

وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي، أن إدارة واشنطن لن تمدد تصريح عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى دون التوصل إلى اتفاق