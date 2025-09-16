العالم اليوم - شهادة مدير "إف بي آي" تحسم قضية إبستين.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر شهادة مدير "إف بي آي" تحسم قضية إبستين.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، الثلاثاء، أنه لا توجد "معلومات موثوقة" في الملفات القضائية تشير إلى أن الممول الثري جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وفّر فتيات قاصرات لأشخاص آخرين.

وقال باتيل في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ "لا توجد معلومات موثوقة، لا شيء على الإطلاق. لو كانت هناك معلومات، لرفعتُ دعوى أمس بأنه اتّجر (بفتيات) لصالح أشخاص آخرين".

تابع بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب القضية لسنوات، معتقدين أن نخب "الدولة العميقة" كانت تحمي شركاء إبستين المفترضين في الحزب الديموقراطي وهوليوود.

وجاءت تعليقات باتيل بعدما أغضب الكثير من الموالين لترامب بنشر مذكرة في يوليو أغلقت فعليا التحقيق في قضية إبستين الذي قضى في زنزانة سجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بقاصرات.

وفي شهادته أمام اللجنة، قال مدير "إف بي آي" أيضا إن التحقيق جارٍ مع أعضاء غرفة ألعاب عبر الإنترنت كان يرتادها تايلر روبنسون المتهم بقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وأضاف في هذا الصدد "هناك عدد من الأفراد الذين يتم التحقيق معهم واستجوابهم حاليا، وعدد آخر لم يتم التحقيق معهم واستجوابهم بعد، في ما يتعلق بغرفة الدردشة".

وعندما سأله أحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان من الممكن أن يكون آخرون متورطين، أجاب باتيل "نعم سيدي".

وتعرض باتيل لانتقادات من الديمقراطيين في لجنة مجلس الشيوخ بسبب إقالة عشرات العناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي عملوا في قضايا جنائية تتعلق بترامب أو اعتبروا غير موالين للرئيس الجمهوري.