واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات ممولة من "الناتو" لكييف

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية لكييف، الممولة من قبل حلفاء واشنطن في حلف "الناتو".

وذكرت الوكالة: "وافق نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على دفعتين (أسلحة) بقيمة 500 مليون دولار بموجب آلية جديدة تسمى قائمة الاحتياجات ذات الأولوية".

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال في أوائل أغسطس أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة PURL، التي تنص على تسليم سريع للأسلحة من خلال المساهمات الطوعية من دول الحلف.

وصرح ترامب في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لم تعد تنفق أي أموال على تقديم المساعدة لأوكرانيا ولا تزودها مباشرة بالمعدات العسكرية.

في 14 يوليو، صرح ترامب بأن واشنطن اتخذت قرارا بمواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف إذا كانت أوروبا ستدفع ثمن هذه الشحنات. وسيتولى الناتو التنسيق في هذه العملية.

ومن جانبها، شددت موسكو مرارا على أن إرسال الغرب للأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين يطيلان أمد النزاع فقط ولا يغيران الوضع على الأرض