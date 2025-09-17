نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسجد بيت العائلة المصرية بلندن يستضيف لجنة الاديجان فى مقاطعة فولهام وهمرسميث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى خلال جولة قامت بها لجنة الاديان فى مقاطعة فولهام وهمرسميث لزيارة اماكن العبادة دعى مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن أعضاء اللجنة لزيارة المسجد

وقد قام مصطفى رجب بشرح تاريخ المبنى وكيف تم تإسيس المسجد به وما صادفوه من صعوبات للحصول على تصريح استخدامه كمكان عبادة لأن المبنى كان يستخدم كمطعم وبار ونأمل فى المستقبل ان نحصل على تصريح اعادة بناء الموقع بناء حديث يليق بالجالية المسلمة ويستوعب الأعداد الكبيرة من المصلين الذين يتوافدون عليه للصلاة ويضطرون أحيانًا للصلاة خارج المسجد نظرًا للزحام الشديد وسط هطول الأمطار والبرد الشديد.

ثم تم دعوة الضيوف بمختلف انتمائاتهم إلى صالة المسجد حيث تم شرح أنواع العبادات التى تمارس داخل الجامع وأركان الإسلام وان الدين المعاملة قبل كل شيئ والمبادئ التى ينادى بها الإسلام.

وحضر اللقاء شارون ليي مدير عام المحافظة ورؤساء قطاعات المحافظة والبوليس وجميع اعضاء لجنة الأديان.

ومن ناحيتها أعربت شارون ليي إعجابها الشديد بالتزام الجالية المسلمة فى المحافظة ومساهماتهم الايجابية فى كافة المجالات وتعهدت بتقديم كل ماتحتاجه الجالية ومساعدتهم، ثم غادر الوفد بيت العائلة المصرية بلندن ليستكمل زيارته لاماكن العبادة فى المحافظة.