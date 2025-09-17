العالم اليوم - دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا

انتم الان تتابعون خبر دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - فاز فريق ريال مدريد بصعوبة على ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2 - 1، مساء الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم مارسيليا بهدف تيموتي وايا في الدقيقة 22، ورد الفريق المدريدي بهدفين لنجمه الفرنسي كيليان مبابي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 28 و81.

وانتزع الفريق الإسباني، الأكثر تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 15 مرة، الفوز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد قائده داني كارفاخال ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72.

وكان كارفاخال قد شارك بديلا بعد مرور خمس دقائق فقط مكان الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي تعرّض لإصابة عضلية.

أما مبابي، فقد رفع رصيده إلى 57 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليتعادل مع توماس مولر، نجم بايرن ميونخ السابق، الذي انتقل إلى فانكوفر الكندي خلال الصيف الجاري.

وسيلعب ريال مدريد في الجولة الثانية ضد مضيفه كيرات الكازاخستاني يوم 30 سبتمبر، فيما يستقبل مارسيليا فريق أياكس أمستردام الهولندي في اليوم نفسه.