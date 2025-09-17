العالم اليوم - السعودية ترحب بخارطة حل الأزمة في السويداء

انتم الان تتابعون خبر السعودية ترحب بخارطة حل الأزمة في السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:20 صباحاً - أعلنت السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد رحبت المملكة بإعلان الجمهورية العربية السورية الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد.

وجددت المملكة دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا.

من جانبها، أكدت تركيا دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في سوريا، على أساس احترام وحدة وسيادة أراضيها، مشيرة إلى ترحيبها بخارطة الطريق المتعلقة بالسويداء.