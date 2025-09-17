العالم اليوم - هدف عكسي يمنح توتنهام الفوز على فياريال في دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر هدف عكسي يمنح توتنهام الفوز على فياريال في دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - احتفل توتنهام هوتسبير بعودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-0 على فياريال الإسباني، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات مرحلة الدوري.

وحُسمت المباراة بهدف عكسي سجله الحارس لويز جونيور، بالخطأ في شباكه في المباراة التي تعد الأولى لتوتنهام في البطولة الأوروبية منذ مارس 2023، بعد أربع دقائق من بدايتها، عندما حوّل الحارس البرازيلي لفياريال عرضية من لوكاس بيرغفال إلى شباكه بالخطأ.

ولم تكن الأمور سهلة على توتنهام بعدها، إذ حصل نيكولاس بيبي، مهاجم أرسنال السابق، على عدة فرص من بينها ركلة حرة في الدقائق الأخيرة، لكن الكرة مرت بجوار القائم بقليل.

وصمد دفاع توتنهام، الذي لم يستقبل سوى هدف واحد حتى الآن هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام الضغط الهجومي، ليحصد فريق المدرب توماس فرانك، ثلاث نقاط مهمة في بداية مشواره بمرحلة الدوري.

ويخوض توتنهام مباراته المقبلة أمام بودو جليمت النرويجي، بينما يستضيف فياريال فريق يوفنتوس.