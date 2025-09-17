نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 شهيدًا في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل بينهم 7 في مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 17 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 7 في مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

مجازر متكررة ضد العائلات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلًا عن مصادر طبية، أن ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي جريمة أخرى، استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته عقب استهداف منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

قصف على تل الهوى والشيخ رضوان

كما أسفر قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، استهدفت غارات الاحتلال عمارة عجور، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، إضافة إلى قصف منزل آخر في الشارع الأول من الحي.

حصيلة يوم أمس

كانت المصادر الطبية قد أعلنت أمس الثلاثاء استشهاد 108 فلسطينيين في القطاع، بينهم 93 شهيدًا من شمال غزة، 9 من وسط القطاع، و6 من جنوبه، في حصيلة تعكس تصاعد حجم المجازر بحق المدنيين.

استمرار الكارثة الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة القصف المتواصل، الذي يستهدف المنازل والأحياء السكنية ومراكز النزوح، وسط تحذيرات أممية من كارثة غير مسبوقة تطال مئات الآلاف من المدنيين العزل.