نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى مغادرة نحو 400 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية، بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى مغادرة نحو 400 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى الآن.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".