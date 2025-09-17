نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق قافلة "زاد العزة" الـ39 محملة بـ1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري صباح اليوم الأربعاء، عن إطلاق القافلة الـ39 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بشحنات ضخمة من المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.

وتأتي هذه القافلة استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة في تقديم الدعم الغذائي والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

تفاصيل حمولة القافلة

تضم القافلة أكثر من 1700 طن مساعدات متنوعة، بينها:

ما يزيد عن 1400 طن سلال غذائية ودقيق لتخفيف حدة الأزمة الغذائية.

أكثر من 300 طن أدوية ومستلزمات إغاثية عاجلة.

وأكد الهلال الأحمر المصري أن هذه القافلة تأتي في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وتنظيم تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بشكل منظم وسريع.

الوضع الإنساني في غزة

تزامن إطلاق القافلة مع تقارير مأساوية صادرة عن مصادر طبية في قطاع غزة، والتي أعلنت عن استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 428 شهيدًا، بينهم 146 طفلًا، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني واستمرار الحاجة الماسة للدعم الدولي والإقليمي.

الجهود المصرية المتواصلة

تؤكد مصر من خلال قوافل "زاد العزة" التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية. ويعكس استمرار إرسال القوافل التي تجاوزت حتى الآن 39 قافلة إصرار الدولة المصرية على لعب دور محوري في العمل الإنساني والإغاثي بالمنطقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.