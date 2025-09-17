العالم اليوم - تسمم غذائي يصيب العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر تسمم غذائي يصيب العشرات من جنود حرس الحدود الإسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - عانى نحو 130 جنديا في قاعدة حرس الحدود في إسرائيل من أعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي خلال الأيام الماضية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الأزمة بدأت عندما أصيب 30 جنديا بأعراض حادة من بينها الإسهال والقيء، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق مطبخ القاعدة مؤقتا وتوفير طعام بديل.

وتابعت أنه مع ذلك، تفاقمت الأزمة بعد نقل نحو 100 جندي إلى قاعدة "همغشيوت"، حيث ظهرت عليهم أيضا أعراض تسمم غذائي مماثلة.

وتم على إثر ذلك إرسال بعض الجنود إلى منازلهم، فيما تمت إراحة آخرين داخل القاعدة لتلقي الرعاية اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل كشف عدة تقارير خلال الشهر الماضي عن أوضاع صحية سيئة في قواعد عسكرية أخرى، منها قاعدة ساير قرب إيلات ومعسكر عين ياهف في وادي عربة.

وفي ساير، تعرضت المجندات لانقطاع كهربائي خلال موجة حر شديدة، مع تقديم طعام مخزن لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، بينما وصفت مجندات في عين ياهف الطعام بأنه "غير صالح للاستهلاك" مع انتشار صور تظهر حاويات طعام متعفنة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حينها أن هذه الحوادث كانت "حوادث فردية".