العالم اليوم - رئيس الاستخبارات التركية يصل دمشق للقاء الرئيس السوري

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - وصل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، يوم الأربعاء، دمشق، لعقد لقاءات أبرزها مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وفق وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة التركية عن مصادر أن من المنتظر أن يبحث كالين والشرع قضايا أمنية ثنائية وإقليمية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

