العالم اليوم - السوار المفقود.. مصر تبحث عن تحفة فرعونية عمرها 3 آلاف سنة

السوار المفقود.. مصر تبحث عن تحفة فرعونية عمرها 3 آلاف سنة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، البحث عن سوار أثري ثمين يقترب عمره من 3 آلاف سنة، إثر اختفائه من معمل الترميم في المتحف المصري بالقاهرة.

وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى أن القطعة المفقودة "سوار ذهبي مُرصّع ذي خرزة كروية من اللازورد، يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنمؤوبي، فرعون الأسرة الحادية والعشرين (1070-945 قبل الميلاد)".

وأشار البيان إلى "تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم"، بالإضافة إلى "تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية" في مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جرى التعرف إلى القطعة المفقودة قبل 3 أيام، أثناء جرد لمقتنيات المعمل.

وعلل بيان الوزارة عدم الإعلان عن الحادث على الفور بالحرص على "توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات من دون أي معوقات"، لافتا إلى أن عملية جرد كاملة للمقتنيات تقام حاليا.

ويضم المتحف المصري في القاهرة، المشيد في أوائل القرن العشرين بميدان التحرير، 170 ألف قطعة أثرية ثمينة من بينها القناع الجنائزي الذهبي للملك أمنمؤوبي.

وستنقل إحدى أشهر مجموعاته، تلك اللتي عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، إلى المتحف المصري الكبير الجديد قبل الافتتاح الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر.

وفي عام 2021، نقلت 22 مومياء ملكية، بينها مومياء رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، في موكب ضخم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة القديمة.