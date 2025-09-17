العالم اليوم - "السابعة".. دولة جديدة تفتتح سفارتها في القدس

انتم الان تتابعون خبر "السابعة".. دولة جديدة تفتتح سفارتها في القدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - تفتتح فيجي، الأربعاء، سفارة جديدة لها في القدس، لتصبح الدولة السابعة التي تمتلك سفارات لدى إسرائيل في هذه المدينة.

واستضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الفيجي سيتيفيني رابوكا في مكتبه، قبل مشاركتهما في حفل افتتاح السفارة الجديدة في القدس.

وشكر نتنياهو رئيس وزراء فيجي على "دعمه ووقوفه الثابت إلى جانب إسرائيل، وتحدثا حول القضايا السياسية والأمنية الإقليمية"، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء إسرائيل.

وأضاف البيان أن رابوكا، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية فيجي، دعى نتنياهو لزيارة بلاده، الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادئ.

ووصل رابوكا إلى السلطة أواخر عام 2022، رئيسا لحكومة من 3 أحزاب تضم حزب سوديلبا المسيحي اليميني، الذي كان من بين مطالب قادته أن تفتح فيجي سفارة في القدس.

وكانت فيجي من الدول التي امتنعت مؤخرا عن التصويت في الأمم المتحدة، لصالح "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين.

وفي الوقت الحالي، هناك 6 دول لديها سفارات في القدس، هي الولايات المتحدة، وباراغواي، وكوسوفو، وغواتيمالا، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة.

ويضر افتتاح السفارات لدى إسرائيل في القدس جهود الفلسطينيين لتأسيس دولة مستقبلية، إذ يأملون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.