العالم اليوم - المرصد السوري: انفجار مجهول على طريق مطار حلب (فيديو)

انتم الان تتابعون خبر المرصد السوري: انفجار مجهول على طريق مطار حلب (فيديو) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار مجهول، على طريق مطار حلب الدولي، ما أسفر عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع، وسط معلومات أولية عن سقوط قتلى.

ووفقا للمرصد، فإن الانفجار استهدف سيارة على الطريق المؤدي إلى مطار حلب، تزامنا مع تحليق طيران في أجواء المنطقة. فيما سارعت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث.

ولم تعرف حتى الآن طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول عدد الضحايا أو تفاصيل الحادث.