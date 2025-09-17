نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك الأردن مرحّبا بضيفه أمير قطر: "حياك الله أخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب ملك الأردن عبد الله الثاني على حسابه في منصة "إكس" اليوم بمناسبة زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن".

وجاء في منشور الملك الأردني الذي استقبل ضيفه في مطار ماركا العاصمة عمان: "حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن. تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".



وأضاف: "وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية".

وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الأولى لأمير قطر بعد انعقاد القمة الطارئة للدول العربية والإسلامية في العاصمة الدوحة للوقوف على تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.

يشار ألى أن ملك الأردن كان حضر القمة وأكد في كلمة أمامها أن "أمن قطر هو أمن الأردن واستقرارها استقرارنا"، وأعرب عن الدعم المطلق لقطر في مواجهة أي تهديد أمني