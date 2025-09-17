العالم اليوم - كأس العالم للطائرة.. تونس ضد مصر غدا من أجل التأهل

انتم الان تتابعون خبر كأس العالم للطائرة.. تونس ضد مصر غدا من أجل التأهل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:00 مساءً - خسر ممثلا العرب في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة العالم للكرة الطائرة، التي تستضيفها الفلبين، الأمر الذي عقد حظوظهم في التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة.

فقد شهدت الجولة الثانية من بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، أمس الثلاثاء، خسارة كل من تونس ومصر والجزائر أمام إيران والفلبين وأوكرانيا على التوالي، فيما فازت قطر على رومانيا وخرجا معا من البطولة.

كانت البداية مع منتخب تونس الذي خسر أمام إيران بثلاثة أشوط مقابل شوط وبواقع 25-23، 20-25، 23-25، 16-25.

وفي المباراة الثانية خسرت مصر أمام الفلبين، بذات النتيجة، أي ثلاثة أشوط لواحد وبواقع 29-27، 23-25، 25-21، 25-21.

وكان منتخبا تونس ومصر فازا في الجولة الأولى على كل من الفلبين وإيران.

قمة عربية خالصة

وخسارة المنتخبين أدت إلى تعقيد حظوظ المنتخبين العربيين في التأهل، حيث ستحسم المباراة الأخيرة غدا الخميس هذا الأمر، والتي ستجمعهما معا.

التعقيد جاء نتيجة تعادل المنتخبات الأربع في عدد النقاط، حيث لكل منها 4 نقاط، من فوز وخسارة.

ويتصدر المنتخب التونسي جدول الترتيب بفارق الأشواط، فيما يحتل منتخب إيران المركز الثاني، ثم مصر ثالثة والفلبين في المركز الأخير.

المباراة الثانية ستجمع منتخبي الفلبين وإيران، ويبدو أن أحدهما سيرافق المنتخب الفائز من مباراة تونس ومصر.

قطر تفوز ولا تتأهل

في المجموعة الثانية، حقق المنتخب القطري أول انتصار له في البطولة بعد خسارتين، بتغلبه على رومانيا بثلاثة أشواط لواحد بواقع 20-25، 25-23، 25-20، 25-22.

ورغم فوزه هذا، إلا أنه ودع البطولة، رفقة المنتخب الروماني، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في الترتيب.

الجزائر تخسر للمرة الثانية

في المجموعة السادسة، تلقى المنتخب الجزائري خسارته الثانية في البطولة أمام نظيره الأوكراني بثلاثة أشواط دون رد بواقع (11-25، 12-25، 17-25).

وتذيل المنتخب الجزائري جدول ترتيب المجموعة من دون نقاط، حيث سبق أن خسر أمام منتخب إيطاليا في الجولة الأولى بالنتيجة نفسها، وبقيت له مباراة أخيرة أمام بلجيكا.

يشار إلى أن الفلبين تستضيف النسخة الواحدة والعشرين من البطولة في الفترة من 12 ـ 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.