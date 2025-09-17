نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استقالة مؤسس Ben & Jerry's بعد خلاف مع "يونيليفر" حول الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقال جيري جرينفيلد، المؤسس المشارك لشركة Ben & Jerry's للآيس كريم، إثر تصاعد الخلاف مع الشركة الأم يونيليفر حول موقف العلامة التجارية من الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وجاءت الاستقالة عبر رسالة مفتوحة نشرها شريكه بن كوهين على منصة "إكس"، الأربعاء، مشيرًا إلى أن جرينفيلد شعر بعدم قدرته على الاستمرار بضمير مرتاح في شركة "فقدت استقلاليتها"، منذ أن قلصت يونيليفر نشاطها الاجتماعي وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الاندماج الأصلية.

وأوضح جرينفيلد في رسالته أن الاستقلالية التي تم التفاوض عليها عند تأسيس الشركة لم تعد موجودة، وهو ما جعل موقفه تجاه القيم الاجتماعية للعلامة التجارية غير متوافق مع سياسة الشركة الأم.

ويأتي هذا النزاع المستمر منذ عام 2021، بعد إعلان Ben & Jerry’s تعليق المبيعات في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى دعوى قضائية ضد يونيليفر، حيث اتهمت العلامة التجارية الشركة الأم بمحاولة إسكات صوتها، وأعادت وصف الحرب في غزة بـ "الإبادة الجماعية"، وهو موقف نادر من شركة أمريكية كبرى.

من جانبه، قال ناطق باسم وحدة المثلجات التابعة ليونيليفر، ماجنوم، إن الشركة "لا تتفق مع وجهة نظر جرينفيلد، وتسعى لإشراك المؤسسين المشاركين في حوار بناء لتعزيز مكانة Ben & Jerry’s القائمة على القيم في العالم".

وجاءت استقالة جرينفيلد في وقت تسعى فيه الشركة إلى تأسيس كيان مستقل قبل إدراج أسهم ماجنوم للتداول في نوفمبر المقبل، في ظل رفض الشركة الأم الطلبات المتكررة لحماية القيم الاجتماعية للشركة.