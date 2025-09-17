نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس النواب يستقبل ملك إسبانيا في زيارة تاريخية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره البالغ لزيارة ملك إسبانيا التاريخية إلى مصر، مشيدًا بالقواسم التاريخية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين.

تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا زخمًا إيجابيًا، خاصة في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا، والتي أسفرت عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

التعاون البرلماني بين البلدين

شدد رئيس مجلس النواب على حرص البرلمان المصري على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الإسباني والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما بعد أن تسلم البرلمان المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الإسباني.

مواقف إسبانيا الداعمة للقضايا العربية

أشاد رئيس مجلس النواب بالمواقف الإيجابية لإسبانيا في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم إسبانيا للمرشح المصري الدكتور خالد العناني لتولي منصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

تقدير إسباني للدور المصري

من جانبه، أعرب الملك فيليب السادس عن تقديره العميق للتاريخ المصري العريق، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر وإسبانيا والتي تُترجم إلى العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات.

وأكد ملك إسبانيا دعم بلاده للتوجه الأوروبي نحو تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر، نظرًا لدورها الاستراتيجي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين البرلمانين المصري والإسباني.