نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يخطط لزيارة الهند في ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تفاصيل زيارته المتوقعة إلى الهند في ديسمبر القادم.

وصرح الكرملين أن بوتين بحث في الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء الهندي الوضع بشأن أوكرانيا.

كما أكد بوتين أن الهند تحت قيادة مودي تنتهج سياسة مستقلة وسيادية وتحقق نتائج اقتصادية مبهرة.

بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي لفت إلى أن العلاقات بين الهند وروسيا طوال التاريخ الحديث كانت ودية في طابعها، وقائمة على دعم وطني شامل في كلا البلدين، معربا عن ارتياحه للتطور الناجح الحالي للشراكة الاستراتيجية الخاصة المميزة بين روسيا والهند، والتي يساهم ناريندرا مودي بشكل شخصي في تعزيزها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الهندي أن الهند تسعى لتعزيز شراكتها الاستراتيجية المتميزة مع روسيا ومستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا