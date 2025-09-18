نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل |أحد المصابين في تفجيرات البيجر "من فقدان البصر إلى صمود البصيرة.. حكاية إرادة لا تنكسر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي إبراهيم، أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت كوادر "حزب الله" في لبنان، أن شعار "تعافينا" لا يعني التعافي الجسدي فقط، بل يشمل البعد الروحي والاجتماعي، موضحًا أن إسرائيل لم تستطع كسر إرادته أو تعطيل حياته، ورغم فقدانه البصر، يواصل دراسته في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب نشاطه الاجتماعي.

ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

أوضح إبراهيم أن صموده الشخصي يندرج في إطار الصمود الوطني، مؤكدًا أن "الجيش والشعب والمقاومة" يشكلون الدرع الحقيقي للبنان، وأن المواجهة مع إسرائيل مستمرة حتى النصر، رغم كل الانكسارات التي تعرض لها "حزب الله".

تفجيات البيجر

من الألم إلى رسالة مقاومة

أشار إبراهيم إلى أن فقدانه البصر لم يُنهِ دوره في المقاومة، بل أعاد تشكيله، معتبرًا أن جراحه دليل حيّ على وحشية إسرائيل. وأضاف أن لحظة معرفته بأنه فقد بصره كانت صعبة جدًا، لكنه رفض الانكسار واختار متابعة حياته بروح التحدي.

القادة.. آباء ومعلمون

وحول استهداف إسرائيل لقيادات "حزب الله"، شدد إبراهيم على أن هؤلاء القادة يمثلون مربيين وأبًا روحيًا للمقاومين، مؤكدًا أن فقدان السيد حسن نصرالله سيكون بمثابة فقدان والده الشخصي، لكنه أعرب عن ثقته في أن القادة الحاليين سيواصلون المسيرة.

مشروع توسعي لا يتوقف

أوضح إبراهيم أن المشروع الإسرائيلي لم يتراجع لحظة عن لبنان، وأن ما يحرك إسرائيل هو القوة لا الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن هناك محاولات لإثارة الفتنة الداخلية عبر المطالبة بنزع سلاح المقاومة، في وقتٍ يُحرم فيه الجيش اللبناني من الدعم اللازم ليكون الحامي الفعلي للوطن.

دعوة إلى استراتيجية دفاعية

اختتم إبراهيم بالتأكيد على أن لبنان وطن نهائي للجميع، وأن الحل يكمن في صياغة استراتيجية دفاعية قائمة على الحوار والتفاهم، بعيدًا عن الانقسام والفتن الداخلية.