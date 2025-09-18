نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مجلس الأمن أمام اختبار جديد: ضغوط للتصويت على وقف دائم لإطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي أن الدول العشر المنتخبة في المجلس تسعى لطرح مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري المتواصل والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتضم هذه الدول: الجزائر، غيانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال، في خطوة تعكس توافقًا جماعيًا لمعالجة الوضع المتدهور.

تهديدات إسرائيلية متصاعدة

في المقابل، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، مهددًا حركة "حماس" بالاختيار بين الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل.

وأوضح كاتس، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "25 برجًا قد دُمّر بالفعل مع بداية المناورة البرية"، مشيرًا إلى إحباط عمليات قنص وتدمير بنى تحتية، مع دعوة سكان غزة للنزوح جنوبًا "حفاظًا على حياتهم".

خطة "عربات جدعون 2" واتهامات بالتهجير القسري

تأتي هذه التهديدات في ظل استمرار إسرائيل في التحضير لخطة "عربات جدعون 2" التي تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة عبر تهجير نحو مليون فلسطيني قسريًا إلى جنوب القطاع، هذه الخطة أثارت إدانات وانتقادات دولية واسعة، نظرًا لما تمثله من خرق للقانون الدولي الإنساني، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة.

حصيلة كارثية منذ اندلاع الحرب

منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وحتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت الحرب على غزة عن مقتل نحو "65 ألف فلسطيني" وإصابة أكثر من "165 ألف آخرين"، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية متزايدة لوقف نزيف الدماء.