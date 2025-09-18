العالم اليوم - الإمارات ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة السويداء في سوريا

انتم الان تتابعون خبر الإمارات ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة السويداء في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - رحبت دولة الإمارات، الأربعاء، بإعلان الحكومة السورية التوصل لخارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن دولة الإمارات رحبت بإعلان الحكومة السورية عن الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وثمنّت الجهود التي بذلتها كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية في سبيل تحقيق ذلك.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أهمية ترسيخ التهدئة حماية لسوريا ووحدتها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، ويحقق سيادة الدولة والقانون.

كما جددت الوزارة، دعم دولة الإمارات الثابت لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعمها كافة المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.