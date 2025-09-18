أخبار عالمية

عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر

0 نشر
0 تبليغ

عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أكملت بنجاح اختبار نظام دفاع صاروخي منخفض التكلفة وعالي الكفاءة يعتمد على تكنولوجيا الليزر، وأكدت أن المنظومة ستكون جاهزة للاستخدام الميداني قبل نهاية العام الجاري.

بديل اقتصادي للأنظمة التقليدية

النظام الجديد، المعروف باسم "الشعاع الحديدي"، صُمم من قبل شركتي "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، ليعمل كمكمل لأنظمة الدفاع الإسرائيلية المعروفة مثل "القبة الحديدية"، "مقلاع داود"، و"آرو".
ويأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير لتكلفة اعتراض الصواريخ عبر الأنظمة التقليدية، حيث تصل تكلفة الصاروخ الواحد إلى نحو 50 ألف دولار، بينما يُتوقع أن تكون تكلفة استخدام الليزر ضئيلة نسبيًا.

— Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense)

قدرات عملياتية متقدمة

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن التجارب التي أجريت لأسابيع جنوبي إسرائيل أثبتت فعالية النظام في بيئة عملياتية متكاملة، فقد تمكن من اعتراض صواريخ قصيرة المدى، قذائف هاون، طائرات مسيرة، وحتى قذائف مورتر ضمن سيناريوهات متعددة.

استثمار طويل الأمد في التكنولوجيا العسكرية

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في عام 2022 عن تخصيص استثمارات ضخمة بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير النظام، ويعتمد المشروع على جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراقًا تقنيًا، مع قدرة تصل إلى أكثر من 100 كيلو واط.

— כאן חדשות (@kann_news)

المدى الزمني والقدرات المستقبلية

حسب وزارة الدفاع، فإن النظام قادر على اعتراض التهديدات الجوية على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات، ورغم أن الاختبارات الحالية أثبتت جدواه، إلا أن الوزارة أشارت إلى أن استكمال التطوير الكامل قد يستغرق نحو ثلاث سنوات إضافية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا