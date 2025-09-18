العالم اليوم - لماذا يغضب ترامب سرا من نتنياهو بينما يُطلق له العنان؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا يغضب ترامب سرا من نتنياهو بينما يُطلق له العنان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - تناول تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحت العنوان أعلاه، حقيقة ما يحدث بين الرجلين، أي ترامب ونتنياهو.

بحسب الصحيفة، أبلغ ترامب العديد من مساعديه في الأسابيع الأخيرة أن نتنياهو يفضل استخدام القوة العسكرية لإجبار حماس على الاستسلام، بدلا من أسلوبه المفضل المتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار تفاوضي.

وتقول الصحيفة إن إحباط ترامب بلغ ذروته الأسبوع الماضي بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مفاوضي حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن هذه العملية "هددت بعرقلة محادثات السلام الهشة".

ترامب بين العبث والحيرة

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إنهم سمعوا ترامب يقول عن نتنياهو: "إنه يعبث بي!" مشيرة إلى أن ترامب كان يتحدث مع كبار مساعديه، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، حول كيفية الرد على "الضربات الوقحة".

بالنسبة للصحيفة الأميركية، في بعض الأحيان حيرت مشاعر ترامب المتوترة تجاه نتنياهو واشنطن.

ولكن لماذا ترامب، الذي يفضل الحفاظ على الهيمنة في العلاقات، مستعد للسماح لنتنياهو باستمرار بالعمل في تحد مباشر لرغباته؟

قال شالوم ليبنر، الذي خدم 7 رؤساء وزراء إسرائيليين متعاقبين على مدى ربع قرن، ويعمل الآن في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "إنه أمر محير بعض الشيء ويخالف البديهة".

وأضاف ليبنر، في إشارة إلى تطبيع إسرائيل علاقاتها مع عدد من الدول العربية: "أدت تحركات نتنياهو إلى إطالة أمد حرب غزة، وتسببت في مشاكل لترامب مع حلفاء أميركيين آخرين في المنطقة، وجعلت توسيع اتفاقيات إبراهيم أمرا بالغ الصعوبة".

في وقت ما استخدم ترامب لغة قاسية ضد نتنياهو، بما في ذلك بعد أن هنأ الأخير جو بايدن على فوزه الرئاسي عام 2020، عندما قال للصحفي باراك رافيد إنه يعتبر الزعيم الإسرائيلي خائنا: "اذهب إلى الجحيم".

لكن يبدو أن انتقادات ترامب لم تُثنِ نتنياهو أو تُضعفه. قال إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة خلال إدارة كلينتون: "أنا مُتحير، وكذلك كثير من الإسرائيليين الآخرين. إنه مُحاصر ويرتكب أخطاء. الشيء الوحيد الذي يُفيده حقا هو دعم ترامب".

لم يتحول غضب ترامب إلى أي شكل من أشكال الضغط العام: فقد رفض الاستفادة من الدعم العسكري والسياسي الأميركي الواسع لإسرائيل، بالإضافة إلى علاقته الشخصية الوثيقة بنتنياهو. بل اختار الوقوف مكتوف الأيدي بينما تشن إسرائيل هجوما واسعا على مدينة غزة، ويشاهد احتمالات اتفاق السلام الذي يطمح إليه تتلاشى.

علاقة ممتازة وأخبار كاذبة

وصف مسؤول إسرائيلي كبير العلاقة بين نتنياهو وترامب بأنها ممتازة، وأن التقارير التي تُشير إلى عكس ذلك هي "أخبار كاذبة". وأضاف المسؤول أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وقيمهما الأساسية مُتوافقة تماما.

أحد الأسباب هو أن ترامب ونتنياهو تربطهما علاقة صداقة، كما يقول من يعرفونهما. يعتقد كلاهما أنهما واجها اضطهادا من نخب بلديهما، بما في ذلك محاكمات جنائية، وكلاهما يعتبر نفسه من الخارج يُصلح نظاما فاسدا.

وصف المتحدث السابق باسم نتنياهو عومر دوستري العلاقات بين ترامب ونتنياهو بأنها "وثيقة للغاية". وقال إن التقارير الإخبارية عن التوتر بينهما هي "تحركات إعلامية مُخطط لها لأسباب استراتيجية".

ومن الأسباب الأخرى لاستمرار العلاقات الودية، نفوذ الزعيم الإسرائيلي في الكونغرس وفي وسائل الإعلام ذات التوجه الجمهوري، وفقا لأشخاص مطلعين على تفكير نتنياهو.

وكثيرا ما يلتقي نتنياهو مع المشرعين الأميركيين في إسرائيل، وكانت مقابلاته مع وسائل الإعلام الأميركية في الأشهر الأخيرة في الغالب مع وسائل إعلام يتابعها مؤيدو ترامب، بما في ذلك فوكس نيوز ونيوزماكس وشبكة OAN.

وفي حين انخفض دعم الديمقراطيين لإسرائيل بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعا بين الجمهوريين، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في يوليو أن ثلثي الجمهوريين لديهم نظرة إيجابية لنتنياهو، مقابل 9% من الديمقراطيين.

وقال أفنير غولوف، المدير الأول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ونائب رئيس منظمة "مايند إسرائيل"، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بالأمن: "يريد الجمهوريون رؤية قصة نجاح ضد حماس".

بوادر تصدع؟

في الآونة الأخيرة، بدأت تظهر بعض التصدعات في الدعم القوي لإسرائيل من الجمهوريين.

فقد انتقد أعضاء تحالف "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" التابع لترامب إسرائيل علنا، ونتنياهو تحديدا، مجادلين بأن استمرار الحرب في غزة يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع أعمق.

واتهمت النائبة مارجوري تايلور غرين، وهي جمهورية من جورجيا وحليف قوي لترامب، إسرائيل في يوليو بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

في غضون ذلك، لا يريد ترامب أي قطيعة علنية مع نتنياهو، إذ يقول مسؤولون أميركيون إنه فخور بعلاقاته الوثيقة مع نتنياهو ودعمه لإسرائيل. وكثيرا ما يتباهى بالاتفاقيات الإبراهيمية.

كما أنه توسط في المفاوضات خلال ولايته الأولى، ويواصل السعي لتجديد العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهي جائزة دبلوماسية كبرى يطمح إليها علنا.

أفضل صديق لإسرائيل

يجد نتنياهو طرقا للتقرب من الدائرة المقربة من ترامب ومغازلة الرئيس مباشرة. يوم السبت الماضي، شارك نتنياهو، إلى جانب السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في حفل وضع حجر الأساس لتسمية ممشى في مدينة بات يام الساحلية باسم ترامب.

في الواقع، بنى نتنياهو علاقة تمكنه من المخاطرة مؤقتا بغضب ترامب، مدركا أنه لن يدوم. وقد وصف نتنياهو ترامب مرارا بأنه "أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".

قال داميان مورفي، المدير السابق لشؤون الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "يعلم نتنياهو أنه على الرغم من أن البيت الأبيض قد يتذمر قليلا، إلا أنه لا يوجد أي جانب سلبي لنهج 'طلب المغفرة لا الإذن'".

الغارة على قطر

بعد غارة قطر، أجرى ترامب مكالمتين هاتفيتين مع نتنياهو، الأولى للتعبير عن استيائه والثانية لإجراء محادثة ودية حول مدى نجاح الهجوم الإسرائيلي. وفي وقت لاحق، تحدث ترامب مع قادة قطر، مشيدا بقطر لتوسطها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وكونها حليفا قويا للولايات المتحدة، وتستضيف وجودا عسكريا أمريكيا كبيرا في الشرق الأوسط.

يصر نتنياهو على أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد أن تُلقي حماس سلاحها وتُطلق سراح الرهائن الـ 48 المتبقين، وأن تُغادر قيادة الجماعة، التي تُصنفها الولايات المتحدة إرهابية، غزة. إذا لم تستجب حماس لهذه المطالب، فستُجبر إسرائيل الحركة على الاستسلام الكامل بهجمات جوية وبرية، وهي استراتيجية لا تتماشى مع رؤية ترامب لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين عن طريق التفاوض.

ومع ذلك، تقول وول ستريت جورنال، كان الضغط العلني الوحيد لترامب مُنصبا على حماس، التي هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أشعل فتيل الحرب. وقد أصدر تحذيرات متكررة من أن الحركة ستواجه المزيد من العنف.

سافر وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل هذا الأسبوع للتواصل مباشرة مع نتنياهو، لكنه لم يُوجه أي انتقاد جديد لإسرائيل على خلفية هذه الضربة. ورفض نتنياهو رفضا قاطعا استبعاد توجيه ضربات إلى الدول المجاورة في المستقبل لاستهداف حماس، التي تضم أعضاء مشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في مصر وتركيا.

وقال نتنياهو إن بلاده استهدفت منذ فترة طويلة على الأراضي الأجنبية أشخاصا تُحملهم مسؤولية الهجمات الإرهابية على إسرائيل: "هذا هو المبدأ الذي أرسيناه. إنه مبدأ نتبعه. لم يتغير".

وجاءت ضربة قطر في وقت غير مناسب للولايات المتحدة.

الأسبوع المقبل، يتوجه ترامب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطاب من المتوقع أن يتناول فيه جهوده في صنع السلام. في الأسابيع التي سبقت الحدث، فشلت إدارة ترامب في ثني حلفاء مثل بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو قرار تقول الولايات المتحدة إنه يعيق جهود السلام بتعزيز حماس.

وقال روبيو يوم الاثنين إلى جانب نتنياهو: "سيكون هناك رد فعل إسرائيلي مضاد على هذه التحركات، وقد شهدنا بعضا من ذلك يحدث أيضا".

جاء هذا التصريح قبل ساعات من شن إسرائيل هجوما جديدا على مدينة غزة لتفكيك ما يصفه نتنياهو بأنه "آخر معقل مهم" لحماس، وفي الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه لم يُبلغ قبل الغارة الإسرائيلية على قطر. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب علم بالعملية من الجيش الأميركي، الذي تتبع الهجوم الإسرائيلي في الوقت الفعلي.

ثم طلب ترامب من مبعوثه الشخصي، ستيف ويتكوف، إبلاغ القطريين، لكن إخطاره وصل بعد أن ألقت إسرائيل قنابل على الدوحة.

المشكلة: فشل الضربة

في نهاية المطاف، ربما كانت المشكلة الأكبر في ضربة قطر هي عدم نجاحها، كما قال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة في عهد نتنياهو. وأوضحت الحركة أن إسرائيل استهدفت كبار مفاوضي حماس، لكنها قتلت ستة ممثلين من المستوى الأدنى.

وقال أورين: "على الأرجح، لو نجحت عمليتنا في الدوحة، لما أدانها ترامب، بل كان سينسب إليها الفضل. إنه يُحب الفائزين".

وينطبق المنطق نفسه على غزة.

وقال أورين: "لا بد من وجود شخص يقف رافعا علم إسرائيل، مُعلنا أننا انتصرنا. أعتقد أن بيبي يفهم هذا الأمر بشأن ترامب".