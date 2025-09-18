العالم اليوم - استخبارات إسرائيل: حماس تعيد بناء الأنفاق وتقوم بالتجنيد

انتم الان تتابعون خبر استخبارات إسرائيل: حماس تعيد بناء الأنفاق وتقوم بالتجنيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي سيكمل تطويق مدينة غزة بالكامل بحلول السادس من أكتوبر المقبل، لكنها أشارت بالمقابل إلى أن حركة حماس تعيد بناء قوتها.

تفصيلا، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نائبة رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنه "بحلول يوم 6 أكتوبر سيكتمل تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها فقط"، مشيرة إلى أن العملية "ليست تنفيذ الاحتلال الكامل" لمدينة غزة.

وأوضحت أن السيطرة الكاملة على مدينة غزة لن تبدأ إلا بعد ذلك، مشيرة إلى أن العملية ستتخذ شكل غارات وأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن القتال في المدينة سيستمر لعدة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فقد جاءت هذه التفاصيل خلال إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الاستخبارات العسكرية تقدّر وجود 7500 عنصر على الأقل من حركة حماس والجهاد (حوالي 5000 من حماس و2500 من الجهاد الإسلامي) في مدينة غزة.

وقالت يديعوت أحرنوت إن حركة حماس تجري عمليات تجنيد جديدة، وأنها تعيد بناء الأنفاق، إلى جانب أنها تقوم بدراسة المعارك السابقة، وإعداد المتفجرات.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الحركة "تستعد لقتال طويل الأمد في مدينة غزة وشمال القطاع".