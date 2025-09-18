نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما: اغتيال كيرك "مأساة" ويكشف نقطة تحوّل خطيرة في الأمة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن الأمة تمر بـ "نقطة تحول" بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل مأساة بغض النظر عن اختلاف الآراء السياسية.

وأضاف أوباما خلال القمة العالمية لجمعية "جيفرسون التعليمية": "حتى لو كنت تعتقد أنهم على الجانب الآخر من النقاش، فإن هذا يشكل تهديدًا لنا جميعًا، وعلينا أن نكون واضحين وصريحين في إدانته".

اتهامات لترامب بتأجيج الانقسامات

وأشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة تشهد تصاعدًا خطيرًا في العنف السياسي، متهمًا الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارته بتأجيج الانقسامات المجتمعية، مؤكدًا أن إدارته ورؤساء جمهوريين سابقين مثل جورج بوش وجون ماكين وميت رومني كانوا أكثر حرصًا على توحيد البلاد.

وقال: "عندما أسمع ليس فقط رئيسنا الحالي، بل مساعديه أيضًا، يصفون المعارضين بأنهم أعداء أو حشرات يجب استهدافها، فهذا يعكس مشكلة أوسع يتعين علينا جميعًا التعامل معها".

دعوة للتعاطف مع عائلة كيرك

ودعا أوباما الجمهور إلى التعاطف مع أسرة كيرك، منتقدًا بعض الأصوات التي أبدت فرحًا بمقتله وتعرضت لاحقًا لانتقادات وفقدت وظائفها.

وقال: "لم أكن أعرف كيرك شخصيًا، لكن ما حدث كان مأساة حقيقية لرجل شاب لديه زوجة وطفلان صغيران".

خلفية عن الحادث

وكان كيرك قد قُتل الأسبوع الماضي أثناء جولة خطابية بجامعة يوتا فالي، بعدما أطلق عليه الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا) النار في رقبته، وتم القبض على الجاني بعد 30 ساعة من الهجوم ووجهت إليه تهمة القتل العمد.