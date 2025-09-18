نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في يومها الـ40، متجهة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، ومنها إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها للقطاع.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري إن القافلة تضم مواد غذائية، بترولية، ومستلزمات طبية وأدوية، في إطار الدعم المصري المتواصل لتخفيف معاناة سكان غزة.

جهود مصرية متواصلة

أوضح المصدر أن الهلال الأحمر المصري يواصل التنسيق وتفويج المساعدات عبر الحدود منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن 35 ألف متطوع يشاركون في هذه الجهود الإنسانية.

وأكد أن ميناء رفح البري من الجانب المصري لم يُغلق نهائيًا، وظل مستعدًا لتقديم الدعم في كل الأوقات.

عرقلة إسرائيلية للمساعدات

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت منافذ غزة منذ 2 مارس الماضي عقب فشل تثبيت وقف إطلاق النار، ومنعت دخول شاحنات الإغاثة والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، فضلًا عن رفض إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

ورغم استئناف دخول المساعدات في مايو الماضي وفق آلية إسرائيلية بمشاركة شركة أمنية أمريكية رفضتها وكالة الأونروا، إلا أن عمليات التفتيش والتقييد ما زالت تُعيق وصول الإمدادات إلى مستحقيها.

هدنة محدودة وجهود للوساطة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن هدنة مؤقتة يوم 27 يوليو 2025 لمدة 10 ساعات لإتاحة إدخال المساعدات، بينما تتواصل مساعي الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.