عاجل- منظمة العفو الدولية تكشف قائمة "شركاء الإبادة" الذين يدعمون إسرائيل

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تدعم إسرائيل في ارتكاب ما وصفته بـ "الإبادة الجماعية والتجويع ضد الفلسطينيين" في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي.

وتضمن التقرير موجزًا أسماء شركات أمريكية، صينية، إسبانية، وكورية جنوبية، فضلًا عن شركات إسرائيلية في مجالات الدفاع والمياه والتكنولوجيا.

الشركات المتورطة

وشملت القائمة شركتي الطيران والفضاء الأمريكيتين بوينغ ولوكهيد مارتن، وشركة البرمجيات بالانتير تكنولوجيز، إضافة إلى الشركة الصينية هيكفيجن، والشركة الإسبانية كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس، والكورية الجنوبية إيتش دي هيونداي، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية كورسايت، وشركة المياه الإسرائيلية ميكوروت.

كما وردت شركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وصناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI).

دعوة للتحرك الدولي

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار أن الوقت قد حان لوضع حد للدعم الاقتصادي الذي تتلقاه إسرائيل، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال ونظام التمييز العنصري (أبارتايد) على مدى عقود كان بفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدعم المستمر من هذه الشركات.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات شاملة تشمل حظر التوريد العسكري والتقنيات الأمنية، وسحب الاستثمارات ووقف العقود التجارية المرتبطة بالانتهاكات.

توصيات لمنظمات وشركات

حدد التقرير إجراءات على الدول والشركات اتخاذها، بدءًا من فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الأمنية والذكاء الاصطناعي، مرورًا بسن تشريعات تنظيمية فعّالة، وصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف العقود.

كما وثقت المنظمة على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها الشركات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن خمس شركات فقط أجابت على استفساراتها بشأن أنشطتها، في حين بقيت الشركات الأخرى صامتة.