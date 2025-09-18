العالم اليوم - فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن ضربات مكثفة على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن ضربات مكثفة على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 06:25 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.

وجاء في بيان عسكري مقتضب "بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن سلسلة غارات مستهدفا أهدافا عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".

ورصدت مراسلة "دوت الخليج" حركة نزوح من مناطق عدة جنوبي لبنان، بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان 3 بلدات، الخميس.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوبي لبنان، معلنا نيته تنفيذ ضربات وشيكة تستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش أن الضربات تأتي ردا على ما وصفه بـ"محاولات إعادة بناء الأنشطة العسكرية لحزب الله في المنطقة".

وشدد البيان على ضرورة إخلاء المباني المحددة في الخرائط المرفقة، خاصة في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين.

وأضاف: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها".

ودعا الجيش السكان إلى إخلاء هذه المواقع والمباني المجاورة لها فورا.