العالم اليوم - مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة.. والجيش يكشف التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة.. والجيش يكشف التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في رفح جنوبي قطاع غزة.

والقتلى هم قائد سرية و3 طلاب عسكريين، تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث أثناء عمليات بحي الجنينة في رفح صباح الخميس، حيث كانت جرافة مدرعة تخلي طريقا بينما كانت مركبتان عسكريتان تسيران خلفها.

وعندما تحركت إحدى السيارتين إلى جانب الطريق، أصيبت بعبوة ناسفة.

وأسفر الانفجار عن مقتل الجنود الأربعة وإصابة 3 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة واثنان إصابتهما متوسطة.

وقال الجيش إنه لا يزال يحقق في نوع المتفجرات المستخدمة، وكيفية تفجيرها، ومتى وضعت هناك.

ومنذ بدء الحرب في غزة، قتل مئات الجنود الإسرائيليين في معارك بالقطاع، وفق تقديرات الجيش.