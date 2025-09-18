العالم اليوم - الشيباني يبحث في واشنطن ربط اقتصاد سوريا بـ"النظام العالمي"

انتم الان تتابعون خبر الشيباني يبحث في واشنطن ربط اقتصاد سوريا بـ"النظام العالمي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في واشنطن، الخميس، عددا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن"، و"بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب"، وفق بيان وزارة الخارجية السورية.

وقالت الوزارة إن "ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن "تعمل مع دمشق على إعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي، مع مكافحة تمويل الإرهاب".

وأضافت في بيان: "اليوم (الخميس) التقى مسؤولون من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".

كما قال النائب الجمهوري جو ويلسون على منصة "إكس": "تشرفت بلقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهذا أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 سنة. أتاحت قيادة الرئيس ترامب فرصة تاريخية لفصل جديد يعود بالنفع على الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك: إلغاء قانون قيصر بالكامل".

ويجري الشيباني، أول وزير خارجية سوري يزور واشنطن منذ 25 عاما، محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتأتي الزيارة في ظل جهود وساطة أميركية، للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا.

وتسعى سوريا لإلغاء قانون قيصر، الذي سُمي على اسم منشق عسكري سوري سرّب صورا لضحايا التعذيب.

وقانون قيصر قانون عقابي أميركي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، ويستهدف نظام الأسد وأي جهة تتعامل معه، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والتمويل.

وكانت إدارة ترامب أصدرت إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، لكن الكونغرس وحده من يملك حق التصويت على إلغائها.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

يشار إلى أن آخر رحلة من هذا النوع كانت في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات مع إسرائيل.